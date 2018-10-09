Как изменится курс доллара и евро на среду, 10 октября

Центробанк опубликовал на своём сайте официальные курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю на завтра, 10 октября. В среду курс доллара составит 66,4032 рубля, что на 57 копеек ниже курса доллара, установленного ранее. Курс евро завтра будет равняться 76,2110. Курс евро потеряет 78 копеек по сравнению со вторником, отмечает "Свободная пресса".

На открытии торгов на Московской бирже сегодня, 9 октября, доллар подешевел на 22 копейки до 66,34 рубля по сравнению с курсом, зафиксированным на закрытии торгов (такой курс был зафиксирован к 10 утра), курс евро опустился до 76,15 рубля, потеряв по сравнению с закрытием торгов ранее 33 копейки.