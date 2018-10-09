Использование карт иностранных банков власти возьмут под свой контроль

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах.

Отмечается, что список иностранных банков будет составляться уполномоченным органом - Росфинмониторингом по согласованию с Центробанком и относиться к информации ограниченного доступа. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию денег, сумму, номер платежной карты, а также сведения о ее держателе.

Авторы законопроекта отмечают, что новые меры позволят оперативно пресекать финансирование разнообразных преступных и террористических организаций.