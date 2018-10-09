Медведев написал научную статью с обоснованием повышения пенсионного возраста

Премьер-министр Дмитрий Медведев написал научную статью, посвященную развитию российской экономики, в которой в одном из разделов обосновывается повышение пенсионного возраста. В своей работе Медведев назвал две альтернативы повышению пенсионного возраста: увеличение отчислений в пенсионную систему и снижение реального уровня пенсий.

Как подчеркнул глава правительства, ни то, ни другое, не приемлемо. Премьер объясняет, что "нормами почти 90-летней давности" уже пользоваться невозможно, а если изменения пенсионного законодательства переносить на позднее время, то "в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными".

Медведев напомнил, что пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения. В нашей стране пенсионный возраст был установлен в 1930 году.

Статья "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» опубликована в журнале "Вопросы экономики", - сообщает Лента.ру.

Закон, принятый Госдумой и Советом Федерации, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, начнет действовать с 1 января 2019 года. Возраст выхода на пенсию для женщин повышен до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.