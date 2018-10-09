Новак: твиты Трампа расшатывают ситуацию на мировом рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что эмоциональные высказывания в твиттере главы Белого дома Дональда Трампа вносят сумятицу на мировой рынок нефти, завышают ее стоимость.

Так он прокомментировал высказывание журналистки, напомнившей о фразе российского лидера Владимира Путина: «Если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало». Оценивая высказывания президента США, «рынок в принципе не понимает, как быть и что будет дальше».

Новак напомнил в интервью «Россия 24», что участники «Российской энергетической недели», среди которых были министр Саудовской Аравии и генсек ОПЕК, говорили о том, что в настоящий момент на цену нефти влияет не столько баланс спроса и предложения, сколько эмоции участников рынка.