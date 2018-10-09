Всё дорожает. Прогнозы на инфляцию в 2019 году

Новая волна инфляции ожидает россиян. По мнению финансовых аналитиков, и ранее официальные прогнозы не отражали реальную картину с ценами и отставали в разы. Ожидаемую в 2019 году инфляцию может разогнать повышение ставки НДС и движение валютного курса.



Сначала подорожали непродовольственные товары, особенно бензин, несмотря на попытки правительства сдержать рост цен на топливо, он увеличился в цене на 11% по сравнению с прошлым годом. Продовольственные товары, особенно овощи и фрукты, пока держатся в рамках в результате сезонности – сбор урожая. Но и они могут полезть вверх.



На 2019 год Минфин запланировал уровень инфляции в 4%. Но Центробанк скорректировал эту цифру до 5,5%. Помимо замедления темпов экономического роста, ещё одним фактором ускорения инфляции можно рассматривать увеличение стоимости услуг, в том числе коммунальных. Правительство запланировало модернизацию тепловых электростанций в стране, в результате которой может увеличиться и стоимость электроэнергии. А бензин и электричество входят в качестве основной составляющей во всё ценообразование.



По мнению независимых финансовых аналитиков, худшие прогнозы по инфляции на 2019 год могут составить в коридоре 4,5 – 9 процентов. Эти цифры будут проецировать и соответствующий рост цен.





