Челиндбанк приглашает на бесплатный бизнес-семинар «Пять лучших приемов работы с возражениями».

11 октября в Транспортном филиале Челиндбанка пройдет бесплатный семинар-практикум для предпринимателей и специалистов по продажам.

Автор и ведущий семинара – бизнес-тренер Константин Смирнов, двукратный чемпион России по управленческой борьбе, автор книги «Главные фишки переговорщика», действующий руководитель и собственник бизнеса, преподаватель Русской Школы Управления в г. Санкт-Петербурге, председатель президиума Челябинского регионального отделения МОО «Федерация управленческой борьбы».

Авторитетный спикер расскажет, как работать с самыми сложными возражениями покупателей, и научит приемам, которые помогут любое возражение превратить в продажу. Весь материал будет отработан в практических упражнениях на реальных кейсах.

Участники тренинга получат 25 готовых скриптов-ответов на самые трудные возражения, встречающиеся в практике любого предпринимателя.

Место проведения: г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 66а, конференц-зал Транспортного филиала Банка. Дата проведения: 11 октября 2018 г. с 10:00 до 13:00.

Принять участие в семинаре может любой желающий. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам (351) 260-56-24, 237-42-78, 729-03-20, по электронной почте transport@chelindbank.ru, или на сайте Клуба клиентов Челиндбанка.