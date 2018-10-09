Бизнес, который начался с пикника на Зюраткуле

В эфир «Челябинского эха» вышел третий выпуск проекта «Сделано в Челябинске 2018».

В среду, 3 октября, гостем программы стал финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске», генеральный директор ООО «Челябинский завод бытовых товаров» Александр Машковский.

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Разбираться в особенностях производства и продажи оборудования для изготовления качественных домашних напитков и продуктов помогал член Совета ЧРО «Опоры России» Павел Золотов.

ООО «Челябинский завод бытовых товаров» основано в 2012 году. Сфера деятельности — производство товаров народного потребления. Торговая марка — «Магарыч». Компания выпускает дистилляторы, коптильни, мангалы, самовары, сыроварни, соковыжималки и др.

Миссия «Челябинского завода бытовых товаров» — защитить людей от употребления вредных продуктов и контрафактного алкоголя с помощью оборудования и аксессуаров, которые применяются для приготовления продуктов в домашних условиях.

Фирменные магазины организации открыты в Челябинске, Екатеринбурге и Рязани. Продукция представлена не только в собственных торговых точках, но и в крупных сетевых магазинах. В компании говорят, что товары пользуются спросом как в России, так и за рубежом. В частности, идут поставки в Литву, Латвию, Польшу, Великобританию, Израиль, Южно-Африканскую Республику и Турцию.

Цели на ближайшие пять лет — развитие розничной сети в России и ближнем зарубежье, а также формирование сообщества увлеченных здоровой едой и правильной жизнью людей.