В ПФР подсчитали, на какую сумму может пополнится фонд за счет коррупционеров

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов назвал сумму, которая может быть направлена на пенсии за счет коррупционеров. В России с 1 января 2019 года повышается пенсионный возраст. Пакет пенсионных законов опубликован в Интернете

В будущем году число новых пенсионеров сократится на 300 тысяч, а повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 90 млрд рублей. Но трансфертов из федерального бюджета потребуется больше, чем сейчас.

По словам Дроздова, поступления в ПФР растут исходя из роста экономики, - пишут "Известия". При увеличении в стране зарплаты растет и отчисление от фонда заработной платы. По прогнозам Минэкономразвития, в следующем году ожидается рост зарплат на 6,1%.

Дроздов назвал сумму, которая может быть направлена на пенсии за счет коррупционеров.

Как объяснил глава ПФР, согласно оценкам по предыдущим годам, ПФР может получить около 1,8 миллиарда рублей за шесть лет.