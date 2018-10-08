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Правительство намерено продать 1,5 млн тонн зерна из Госфонда
8 октября 2018, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
Российское правительство в 2018-2019 годах намерено продать из интервенционного фонда до 1,5 миллиона тонн зерна. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее распоряжение.
Согласно последней информации, рожь, пшеница, а также фуражный ячмень будут реализованы не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
Как подчеркивается в документе, опубликованном на официальном сайте кабинета министров, в вышеуказанном распоряжении речь идет о запасах интервенционного фонда, которые были подготовлены в рамках государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах. Известно, что зерно будет продано по ценам не ниже тех, которые действуют на рынке. Средства, вырученные от реализации, направят в федеральный бюджет.
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