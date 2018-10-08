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ЦБ сообщил о массовом банкротстве заемщиков банка "Югра"
8 октября 2018, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]
Центральный банк России сообщил о массовом банкротстве компаний - заемщиков лишенного лицензии банка "Югра". В письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, адресованного главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову, от 3 октября 2018 год говорится, что на данный момент начаты процедуры ликвидации/банкротства в отношении 29 заемщиков, задолжавших кредитной организации 144,94 млрд рублей.
По данным зампреда ЦБ, в отношении еще 85 компаний с суммарным долгом в 125,5 млрд руб. контрагенты опубликовали сообщения о намерении предъявить иск о банкротстве, - сообщает РБК.
Число ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков банка "Югра" выросло более чем вдвое по сравнению с ситуацией на конец февраля. Швецов в мартовском письме в Госдуму отмечал, что банк "Югра" фактически не осуществлял в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических и юридических лиц, которые были бы не связаны с собственниками банка.
Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у "Югры" 28 июля прошлого года. На тот момент банк занимал тридцатое место в России по размеру активов и пятнадцатое по объему вкладов. Арбитражный суд города Москвы в сентябре 2018 года признал банкротом банк "Югра", входивший до отзыва лицензии в ТОП-30 кредитных организаций.
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