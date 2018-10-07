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Союз виноделов рассчитывает на рост потребления российского вина
7 октября 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Союзе виноградарей и виноделов России подсчитали, что к 2030 году потребление российского вина может вырасти почти в два раза, составив порядка 250 миллионов декалитров в год.
Кроме того, ожидается, что потребление российской винодельческой продукции будет значительно превалировать над потреблением импортной и измеряться миллионами декалитров.
Как отмечает ТАСС, по итогам 2018 года потребление российского напитка в стране может увеличиться до 84 миллионов декалитров, а иностранного - сократиться до 33 миллионов.
Президент СВВР Леонид Попович заявил, что среди задач, которые в настоящее время ставятся перед отраслью, одной из основных является увеличение площади виноградников до 350 000 Га.
«Откуда эта цифра? Очень просто: было время, когда в РФ было 200 000 Га виноградников, а в Крыму - 150 000 Га. Нам для начала надо восстановить те площади, которые были, а дальше идти вперед», - пояснил он.
Напомним, ранее АН писали, что виноделы предлагают создать в Российской Федерации единое агентство, которое бы занималось регулированием винодельческой отрасли и виноградарства.
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