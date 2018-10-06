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В России появится федеральное агентство по виноделию?
6 октября 2018, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]
Виноделы предлагают создать в РФ единое агентство, которое бы занималось регулированием винодельческой отрасли и виноградарства. Об этом сообщили участники Всероссийского саммита виноделов.
Председатель совета СВВР Борис Титов сообщил, что идея создания федерального органа обсуждается, сходя из необходимости объединить регулирование рынков винограда и вина.
Сейчас производство вина на государственном уровне курирует Минсельхоз, его оборот - Росалкогольрегулирование, а реестр виноградников ведут региональные власти.
По мнению Титова, должна быть одна организация, которая будет контролировать количество произведенного вина и не ограничивать объемы производства, а наоборот - стимулировать.
«Потому что вино - дело полезное», - пояснил председатель.
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