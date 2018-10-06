В России появится федеральное агентство по виноделию‍?

Виноделы предлагают создать в РФ единое агентство, которое бы занималось регулированием винодельческой отрасли и виноградарства. Об этом сообщили участники Всероссийского саммита виноделов.

Председатель совета СВВР Борис Титов сообщил, что идея создания федерального органа обсуждается, сходя из необходимости объединить регулирование рынков винограда и вина.

Сейчас производство вина на государственном уровне курирует Минсельхоз, его оборот - Росалкогольрегулирование, а реестр виноградников ведут региональные власти.

По мнению Титова, должна быть одна организация, которая будет контролировать количество произведенного вина и не ограничивать объемы производства, а наоборот - стимулировать.

«Потому что вино - дело полезное», - пояснил председатель.