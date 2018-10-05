Россия оказалась виновата в мировом дефиците шоколада

Из-за растущего потребления шоколада в России на мировом рынке какао сформировался дефицит объемом 50 тысяч тонн. Россия занимает 2 место после Западной Европы с показателем 4,8 кг шоколада в расчете на человека в год. Ученые обнаружили новые полезные свойства какао

За предыдущие девять месяцев потребление шоколада в России увеличилось на 9,2%. В остальном мире оно росло не более чем на 2,5%.

В последние два года на рынке какао произошел кризис перепроизводства: в 2012–2015 годах экспортирующие какао страны (Кот-д'Ивуар, Гана и т.д.) активно увеличивали площади, предназначенные для выращивания этой культуры. В результате рынок переполнился. Теперь же спрос на какао бобы по всему миру растет, и в основном благодаря России, пишет Bloomberg.