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Россия оказалась виновата в мировом дефиците шоколада
5 октября 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за растущего потребления шоколада в России на мировом рынке какао сформировался дефицит объемом 50 тысяч тонн. Россия занимает 2 место после Западной Европы с показателем 4,8 кг шоколада в расчете на человека в год.
За предыдущие девять месяцев потребление шоколада в России увеличилось на 9,2%. В остальном мире оно росло не более чем на 2,5%.
В последние два года на рынке какао произошел кризис перепроизводства: в 2012–2015 годах экспортирующие какао страны (Кот-д'Ивуар, Гана и т.д.) активно увеличивали площади, предназначенные для выращивания этой культуры. В результате рынок переполнился. Теперь же спрос на какао бобы по всему миру растет, и в основном благодаря России, пишет Bloomberg.
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