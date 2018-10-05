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Аналитик рассказал, чем зарабатывают заправки на Западе и в России
5 октября 2018, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
На российских автозаправках хотят возобновить продажу слабоалкогольных напитков. Разрешение на продажу пива и вина на АЗС было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, как сообщают «Ведомости».
Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев выразил мысль, что рентабельность российских АЗС намного слабее западных заправок. Возврат слабого алкоголя, возможно, поможет исправить эту ситуацию, пишет НСН.
«Рентабельность продажи топлива сейчас относительно невысокая. Проблему отчасти может решить повышение розничных цен, но топливо — это социальный продукт, и ФАС настаивает на позиции, что цены должны изменяться в соответствии с инфляционными процессами, поэтому ограничения существуют по росту именно в розничном сегменте. Если мы посмотрим на европейский и американский рынки, то там доходность АЗС от продажи сопутствующих товаров в ряде случаев достигает 60%», — рассказал аналитик.
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