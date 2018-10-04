Банкиры предложили изменить правила использования зарплатных карт

Суть предложений банкиров в том, чтобы ввести понятие "зарплатный проект" в Гражданский кодекс и приказ Минсоцразвития. Они хотят, чтобы бюджетным организациям "не навязывали" какой-то один банк для получения зарплаты, а предлагали выбирать.

Банкиры считают, что руководителю бюджетной организации следует направлять запросы об условиях "зарплатных проектов" не менее чем в три банка, а для анализа полученных предложений создать комиссию с участием представителей заинтересованных банков, - пишет "Коммерсантъ".

Работодатель должен предоставить своим сотрудникам право выбрать из двух или более банков, в которых им удобнее получать зарплату, а также разъяснить это право.

В приказ Минсоцразвития банкиры предлагают также включить новый раздел, устанавливающий требования к рекомендуемым банкам. В частности, они должны иметь кредитный рейтинг на уровне не ниже АА–.

Сейчас наибольшую долю на рынке "зарплатных проектов" имеет Сбербанк.