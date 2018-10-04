В России скоро могут вырасти цены на все товары

Минприроды собирается серьезно повысить ставки экологического сбора. В связи с этим могут подорожать практически все товары. Ведомство опубликовало проект изменения ставок экосбора. Уже с будущего года предполагается повышение ставок сбора по всем 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после потребления.

Как планирует Минприроды, размеры ставок по группам товаров и упаковки в основном повышены на 11,4% — с учетом индекса потребительских цен, - сообщает "Коммерсантъ". Повышение касается текстильных изделий, верхней одежды, а также изделий из стекла и зеркал. На ту же величину вырастут ставки за нефтепродукты, шины, покрышки и электронную бытовую технику.

На 28,46% планируется увеличить ставку экосбора за бумажные мешки и сумки, за картонную и бумажную упаковку. За пластмассовую упаковку тариф предлагается повысить почти в три раза.

Эксперты, комментирующие в издании эту информацию, участники рынка, опасаются, что повышение ставки экосбора приведет к повышению цен на конечную продукцию.