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Силуанов прокомментировал план по отказу от доллара
4 октября 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал детали плана дедолларизации экономики РФ и уточнил, что он не предполагает полного отказа от доллара.
Министр также заявил, что изменения не коснутся валютных счетов, так как принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-либо еще не планируется.
«Никто не собирается исключать хождение доллара. Никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения», - пояснил глава министерства.
По словам Силуанова, снижение влияния американской валюты на российскую экономику необходимо для того, чтобы «обеспечить стабильность в расчетах» с другими странами.
«Мы считаем, что с нашими партнерами необходимо переходить на расчеты в рублях, в евро, в национальных валютах», - отметил он в ходе эфира.
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