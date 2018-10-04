Силуанов прокомментировал план по отказу от доллара‍

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал детали плана дедолларизации экономики РФ и уточнил, что он не предполагает полного отказа от доллара.

Министр также заявил, что изменения не коснутся валютных счетов, так как принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-либо еще не планируется.

«Никто не собирается исключать хождение доллара. Никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения», - пояснил глава министерства.

По словам Силуанова, снижение влияния американской валюты на российскую экономику необходимо для того, чтобы «обеспечить стабильность в расчетах» с другими странами.

«Мы считаем, что с нашими партнерами необходимо переходить на расчеты в рублях, в евро, в национальных валютах», - отметил он в ходе эфира.