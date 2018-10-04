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Чубайс попросил один трлн 700 млрд рублей на поддержку энергетики
4 октября 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс попросил дополнительных один триллион 700 миллиардов рублей из российского бюджета на поддержку возобновляемой энергетики.
В Москве состоялся форум «Российская энергетическая неделя», в рамках мероприятия выступал Чубайс.
По словам Чубайса, России нужно в 2025—2035 годах построить не менее 10 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии, - пишут «Ведомости». Как он отметил, на реализацию программы потребуется около 1,7 трлн рублей. Если не продлить программу, отрасль может деградировать. Чубайс предупредил: «Возникает реальная опасность, что проделанная работа пойдет насмарку. Если (опасность) реализуется, после 2024 г. все помрет». Действующая программа поддержки ВИЭ за счет повышенных платежей за электроэнергию стартовала в 2013 году и рассчитана на строительство 5,5 МВт мощностей к 2024 году за 1,7 трлн руб.
Электростанции строятся по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей промышленных потребителей за энергию).
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