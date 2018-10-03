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Контракт на строительство второй очереди космодрома "Восточный" подписан
3 октября 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный подписан. На проект будет выделено почти 39 млрд рублей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Общая площадь участка стартового комплекса составит 89 га, уточнил Рогозин.
Начало строительства комплекса до этого переносилось уже пять раз, последний раз - в начале сентября.
В состав стартового комплекса будут входить: пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы.
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