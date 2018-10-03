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Контракт на строительство второй очереди космодрома "Восточный" подписан

3 октября 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Контракт на строительство второй очереди космодрома "Восточный" подписан

Контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный подписан. На проект будет выделено почти 39 млрд рублей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Общая площадь участка стартового комплекса составит 89 га, уточнил Рогозин.

Начало строительства комплекса до этого переносилось уже пять раз, последний раз - в начале сентября.

В состав стартового комплекса будут входить: пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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НС

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Племянница Скрипаля не верит в причастность Боширова и Петрова к отравлению дяди

Племянница Скрипаля не верит в причастность Боширова и Петрова к отравлению дяди

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория не верит в причастность Руслана Боширова и Александра Петрова к отравлению своего дяди и двоюродной сестры Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери.

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Видео, как Тереза Мэй станцевала на съезде партии под песню ABBA

Видео, как Тереза Мэй станцевала на съезде партии под песню ABBA

Сегодня на ежегодной конференции консервативной партии британский премьер Тереза Мэй вышла к микрофону под песню шведской группы ABBA «Dancing Queen» («Танцующая королева»). Свой путь она проделала пританцовывая.

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Суд арестовал актера из «Глухаря» за совращение мальчика

Суд арестовал актера из «Глухаря» за совращение мальчика

Пресс-секретарь Кунцевского суда столицы Дарья Галкина сообщила, что суд санкционировал арест актера Михаила Фатеева, который был задержан за интимную переписку с несовершеннолетним подростком.

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Украина сильно пострадает от роста цен на нефть

Украина сильно пострадает от роста цен на нефть

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Киприоты не советуют США соваться на их остров

Киприоты не советуют США соваться на их остров

Вашингтон усиливает давление на Кипр, Мальту и Латвию с целью принудить банки этих стран отказаться от выгодных российских клиентов. Рига пала первой – американцы смогли добиться закрытия некоторых банков, связанных с Россией. Однако на Кипре Вашингтону пока оказывают сопротивление. 

//Новости партнеров

//Здоровье

Стрессы на работе мешают забеременеть

Стрессы на работе мешают забеременеть

Психическое здоровье женщины не менее важное условием для будущего материнства, чем физическое состояние. Ученые Бостонского университета провели исследования и заявили, что стрессы на работе снижают шансы забеременеть.

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Рыба с Дальнего Востока пошла  Северным морским путём

Рыба с Дальнего Востока пошла  Северным морским путём

В России давно говорят о важности запуска Северного морского пути. В последнее время дело сдвинулось с мёртвой точки. Недавно одна из датских компаний успешно доставила по Севморпути в Санкт-Петербург рыбу, пойманную на Камчатке.  Готовиться к такому походу моряки начали ещё год назад.

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Контракт на строительство второй очереди космодрома "Восточный" подписан

Контракт на строительство второй очереди космодрома "Восточный" подписан

Контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный подписан. На проект будет выделено почти 39 млрд рублей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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Суставам необходимо движение

Суставам необходимо движение

По данным ВОЗ, заболевания суставов входят в 10-ку самых распространённых недугов. В России они встречаются у каждого 4-го жителя. Среди основных недугов, поражающих суставы, различают воспалительные (артриты) и дегенеративно-дистрофические (артрозы). Артриты возникают как осложнения

//Спорт

Битва года. Конор против Хабиба

Битва года. Конор против Хабиба

В ночь с субботы на воскресенье в рамках турнира в Лас-Вегасе пройдёт бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между действующим обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Ничего круче пока не придумали. Этот бой – схватка двух систем, двух миров и культур.

//Спорт

Сериал «Крик», пятый сезон

Сериал «Крик», пятый сезон

Хоккейное «Динамо» назначило главным тренером Владимира Крикунова, вернув нас в 2004 год. Тогда Крикунов уже рулил и бело-голубые стали чемпионами России. Это его пятый сезон в московском клубе. Перемены в «Динамо» назревали с начала сезона. Столичная команда проигрывала всем подряд.

//Происшествия

Стало известно, что при крушении вертолета под Костромой погибли три человека

Стало известно, что при крушении вертолета под Костромой погибли три человека

В управлении МЧС по Костромской области сообщили о гибели трех человек при крушении вертолета около деревни Вонышево. В ведомстве заявили об обнаружении тел и обломков воздушного судна.

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Игрушки большого мальчика

Игрушки большого мальчика

Форвард «Далласа», вечно юный хоккеист Александр РАДУЛОВ дал интервью накануне старта регулярного чемпионата НХЛ. Радулов живёт летом в Москве – он переехал в столицу из Уфы, когда подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Александр в прошлом сезоне не попал в плей-офф с «Далласом».

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Слетать в космос и вернуться

Слетать в космос и вернуться

В заполненных «Лужниках» ЦСКА сотворил чудо. Команда, в которой половина футболистов только в этом сезоне узнали, что такое Лига чемпионов, обыграла победителя последних трёх турниров – мадридский «Реал», который переживает переходный период, связанный со сменой тренера и уходом Роналду

//Спорт

Чёрный сентябрь «Спартака

Чёрный сентябрь «Спартака

Первый месяц осени стал для красно-белых худшим при Массимо Каррере. Такого не было с провального мая 2015-го. И если в ближайших матчах с «Вильярреалом» и «Енисеем» команда не преобразится, у неё может появиться новый тренер. Команда выкладывается, но самоотдача результата не приносит.

//Происшествия

Под Костромой упал вертолёт

Под Костромой упал вертолёт

Около деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области сегодня вечером упал вертолет. Предполагается, что на его борту находились охотники. Сотрудники МЧС добираются до прдполагаемого места крушения.

//Спорт

Прощание с эпохой

Прощание с эпохой

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. С главной командой страны простился не просто вратарь и капитан. Ушла целая эпоха в её истории. Для многих известие о том, что Акинфеев покинул сборную, было как гром среди ясного неба. Но не для тех, кто знал ситуацию изнутри.

//Общество

На обломках империи

На обломках империи

Переиздание книги Андрея Караулова «Русский ад», доработанное и дополненное новыми главами, – беспощадная хроника разрушения Советской империи. Территориального, нравственного разрушения, которое видели и понимали все: и те, кто его организовал, и те, кому приходилось жить среди обломков

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Жена Тарасова рассказала фанатам, как нужно восстанавливаться после родов

Жена Тарасова рассказала фанатам, как нужно восстанавливаться после родов

Анастасия Костенко стала мамой в июле этого года. Через шесть дней после родов она уже хвасталась стройной фигурой. Сегодня жена футболиста сообщила о своем самочувствии и поделилась трогательным фото с малышкой.

//Новости Redtram

//Общество

Поэма о загранпаспорте

Поэма о загранпаспорте

В начале ХХ в. лишь несколько стран требовали предъявить паспорт при въезде и выезде. 100 лет спустя без паспорта с визой никуда не пускают. Три четверти века назад в Голливуде сняли знаменитую мелодраму – фильм «Касабланка». Об истории любви во время войны. Сюжет – погоня за визой.

//Культура

Я и армянин, и француз. И это невозможно разделить!

Я и армянин, и француз. И это невозможно разделить!

1 октября не стало человека-эпохи… Композитор, певец, актёр Шарль АЗНАВУР скончался в своём доме во Франции. Много лет назад, когда я беседовала с месье Азнавуром, он мне сказал, что непременно встретит свой почётный юбилей (лет 120) на сцене! И непременно с бокалом шампанского!…

//Шоу-бизнес

Из дворянского гнезда да в волчью стаю

Из дворянского гнезда да в волчью стаю

Актёр Михаил ЕВЛАНОВ, которого называют героем любого времени, родился в Красногорске, окончил Институт сценических искусств в Питере и снялся в более чем 80 фильмах: «Единичка», «9 рота», «Человек без прошлого» и др. Чаще всего Мише достаются роли бандитов, уголовников, людей в погонах

//Шоу-бизнес

Золотая клетка не каждой под силу

Золотая клетка не каждой под силу

Серафима НИЗОВСКАЯ родилась в Питере, в семье писателя и учительницы русского языка и литературы. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театральных искусств. Зритель знает её работы в таких фильмах и сериалах, как «Подводные камни», «Беглец», «Солдаты», «Наши соседи»

//Общество

Конкурентные исключения

Конкурентные исключения

«АН» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» (согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе», «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным…

//Город М

Волшебный библиотекарь

Волшебный библиотекарь

Ещё недавно казалось, что библиотеки исчезнут совсем. Возможно, их заменит Интернет. Но не тут-то было! В этих культурных учреждениях вновь возрождается жизнь. Мы зашли в обычную детскую районную библиотеку – №102, на улице Плеханова в Перово, и узнали, как и чем привлекают сюда детей.

//Город М

Дизайн – дело тонкое

Дизайн – дело тонкое

В Московском метро началось масштабное обновление навигации. Подобное обычно происходит раз в несколько десятков лет. За последние годы столичное метро выросло, количество пересадок увеличилось, а дизайн указателей уже не справляется со своей задачей. Как восприняли новинку горожане? 

//Город М

Поддержка пожилым

Поддержка пожилым

Мосгордума приняла законопроект, предусматривающий дополнительные меры для поддержки москвичей предпенсионного возраста. Среди льгот – бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов и путёвки на санаторно-курортное лечение, льготы ветеранам

//Город М

Эрмитаж. Международный медиафорум «Диалог культур»

Эрмитаж. Международный медиафорум «Диалог культур»

Ежегодно на «Диалог» приезжает свыше четырёхсот журналистов, работающих в разных направлениях, но объединённых общими устремлениями – быть в открытом диалоге с коллегами, иметь возможность узнать достоверную информацию и совместно развеивать стереотипы

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Roshen заявила,что продаваемые в Крыму конфеты опасны

Roshen заявила,что продаваемые в Крыму конфеты опасны

Продаваемая в Крыму продукция кондитерской компании Roshen негодна для употребления, так как у сладостей закончился срок годности. Об этом сообщается на сайте производителя.

//Культура

Писатели наконец-то сознались!

Писатели наконец-то сознались!

В свет вышла захватывающая книга под названием «Как мы пишем». Издательство «Азбука» предприняло повтор эксперимента, осуществлённого ещё в 1920–1930 годы, когда маститые писатели отваживались на искренний разговор о времени и о себе. «Как мы пишем» – так назывался сборник 1930 годов

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Морская блокада России или блокада мозга?

Морская блокада России или блокада мозга?

Наблюдая за политическим цирком под названием «политика Запада в отношении России», складывается странное впечатление. Похоже, у представителей «хороших семей» США и ЕС, откуда и рекрутируются кадры для правящей элиты, народилось много детей-идиотов, которые заместили своих родителей

//Здоровье

Виноградная кожица и семена являются защитой от рака

Виноградная кожица и семена являются защитой от рака

Ранее ученые установили, что употребление виноградных косточек может значительно помочь предотвращению раковых заболеваний. Максимально эффективны виноградные косточки против рака желудка.

//Общество

Репортер всегда остается на переднем крае

Репортер всегда остается на переднем крае

С 6 по 12 октября 2018 года в городе Сочи пройдет Медиафорум «Инфорум Союза журналистов России» - XXII фестиваль «Вся Россия». Это мероприятие пройдет в год празднования 100-летия Союза журналистов России. В преддверии этого знакового события, мы встретились с главой СЖР Вл. СОЛОВЬЕВЫМ.

//Общество

США хотят превратить Украину в ферму бактериологического оружия?

США хотят превратить Украину в ферму бактериологического оружия?

Соединенные Штаты устанавливают полный контроль над биологическими объектами и исследованиями смертельно опасных вирусов на Украине. Об этом сообщили хакеры команды «Киберберкут», которые обнародовали очередную порцию секретных документов.

//Общество

Мы зажирели. Нам прописали электрошок

Мы зажирели. Нам прописали электрошок

В Москве начинает работу Всемирный энергетический форум. Россия – это энергетическая сверхдержава, крупнейший в мире добытчик нефти, газа, электроэнергии. Так вот правительство собирается поднять стоимость электроэнергии для населения. Как всегда – «для дальнейшего улучшения жизни»

//Общество

Путин подписал пакет изменений в пенсионное законодательство

Путин подписал пакет изменений в пенсионное законодательство

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство, сообщает пресс-служба Кремля.Речь идет о документе, предполагающем повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 60.

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Демография-мать зовёт!

Демография-мать зовёт!

Правительство Дм. Медведева разразилось новыми национальными проектами на 8 трлн руб. В ближайшие 6 лет на проект «Демография» готовы израсходовать не менее 3 трлн. Раньше власти никогда не тратили столько на улучшение жизни людей. Но реализация нацпроектов может оказаться казённой...

//Экономика

Туманное будущее Российского космоса

Туманное будущее Российского космоса

До 1989 года советская космонавтика конкурентов не имела. 1-й спутник. 1-й космонавт. Опередившая на 30 лет мировое развитие космонавтики ракета-носитель сверхтяжёлого класса «Энергия»…  А дальше – 30-летний провал. Сейчас о важности развития ракетостроения заговорили на высшем уровне.

//Общество

Осаждённое знание

Осаждённое знание

Новый учебный год вступил в свои права не только в России, но и во множестве других государств, в том числе, непризнанных. О том, как в условиях военного времени справляется Донецкий национальный университет, рассказывает его ректор – Светлана Беспалова, председатель Совета ректоров ДНР.

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Владимир Путин сменил губернатора Петербурга

Владимир Путин сменил губернатора Петербурга

Сегодня прошла встреча губернатора Георгия Полтавченко с Владимиром Путиным, в ходе которой, как сообщает ТАСС, президент предложил градоначальнику возглавить ОСК. В.и.о. назначен Александр Беглов, полномочный представитель в СЗФО.

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Чем закончит вселенский патриарх Варфоломей

Чем закончит вселенский патриарх Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей решил отобрать Украину у РПЦ. Чтобы оправдать свои действия, греки придумали совсем нелепую формулу. Дескать, Незалежная была передана Московскому патриархату на 300 лет во временное пользование, а теперь пришло время вернуть её под опеку Матери-церкви.

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Немцы стали играть против доллара

Немцы стали играть против доллара

Американский финансовый диктат достал многие страны. Используя как повод кризис вокруг Ирана, вызов доллару бросил Евросоюз. Чиновники ЕС взялись за создание новой обменной платформы, с помощью которой можно будет проводить финансовые сделки с Ираном, не опасаясь штрафных мер США.

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Фейсбук заблокировал военное ведомство ДНР

Фейсбук заблокировал военное ведомство ДНР

Американская социальная сеть ввела блокировку официальной страницы представительства ДНР в СЦКК. О блокировке своей странички сообщило само ведомство. «Публикация вашей Страницы отменена за враждебные высказывания», — пояснил Фейсбук владельцам сообщества донецкого СЦКК.

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Американцы бьют тревогу: Тереза Мэй довела Англию до ручки

Американцы бьют тревогу: Тереза Мэй довела Англию до ручки

Правительство Терезы Мэй обречено – до Брексита осталось всего полгода, но процесс выхода Великобритании из ЕС выглядит неконтролируемым. Пока не согласован даже примерный план побега из Евросоюза, и «многим в Англии кажется, что всё выглядит весьма пугающе», пишет The New York Times.

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«О сверле и дерьме» на МКС

«О сверле и дерьме» на МКС

Руководитель «Роскосмоса» Дм. Рогозин продолжает искать вредителя, продырявившего внутреннюю обшивку бытового отсека корабля «Союз» на МКС. Только что закончила работу первая комиссия, которая ничего толком не объяснила. Будет работать вторая. О подробностях Рогозин говорить не стал, ссылаясь на на якобы просьбу НАСА не комментировать ситуацию с дыркой.

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