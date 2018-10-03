Контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный подписан. На проект будет выделено почти 39 млрд рублей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Общая площадь участка стартового комплекса составит 89 га, уточнил Рогозин.

Начало строительства комплекса до этого переносилось уже пять раз, последний раз - в начале сентября.

В состав стартового комплекса будут входить: пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы.