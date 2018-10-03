Путин назвал цены на нефть, которые устраивают Россию

Россию устраивает нефтяная цена на уровне 65-75 долларов за баррель. Об этом заявил на пленарном заседании Международного форума "Российские энергетические технологии" российский лидер Владимир Путин.

Этого достаточно, чтобы энергокомпании работали эффективно, а также для обеспечения потока инвестиций. Владимир Путин отметил, что его коллега, президент США Дональд Трамп «отчасти прав в своих оценках по цене на нефть», в том, что она завышена. Глава российского государства подчеркнул, что рост цены на нефть по большей части результат политики США.