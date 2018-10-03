В правительстве прокомментировали сообщения об отказе от доллара
3 октября 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]
У российского правительства нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара и других ограничений. Источники издания The Bell рассказали, что в России максимум через две недели появится план об отказе российской экономики от доллара США.
В пресс-службе кабмина объяснили, что финансово-экономический блок правительства прорабатывает вопрос снижения зависимости российской экономики от доллара, "в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты", - сообщает ТАСС.
"Работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства", — отметили в кабмине.
Напомним, глава ВТБ Андрей Костин, представляя президенту РФ Владимиру Путину свой план по "дедолларизации", говорил о необходимости мер, которые были бы направлены на использование рубля в международных расчетах.
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