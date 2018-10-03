В правительстве прокомментировали сообщения об отказе от доллара

У российского правительства нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара и других ограничений. Источники издания The Bell рассказали, что в России максимум через две недели появится план об отказе российской экономики от доллара США. СМИ: В России срочно готовится проект отказа экономики от доллара

В пресс-службе кабмина объяснили, что финансово-экономический блок правительства прорабатывает вопрос снижения зависимости российской экономики от доллара, "в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты", - сообщает ТАСС.

"Работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства", — отметили в кабмине.

Напомним, глава ВТБ Андрей Костин, представляя президенту РФ Владимиру Путину свой план по "дедолларизации", говорил о необходимости мер, которые были бы направлены на использование рубля в международных расчетах.