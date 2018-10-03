Медведев: «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» жизненно необходимы ЕС

О том, что Европейскому союзу жизненно необходимы проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» для удовлетворения дополнительного спроса на газ, сообщил заместитель председателя правления корпорации «Газпром» Александр Медведев. В Германии ответили на претензии США по российскому газу

Как отметил Медведев, для дополнительного спроса нужно будет создавать новые транспортные маршруты, поэтому и оба проекта жизненно необходимы для Европы для удовлетворения дополнительного спроса на российский газ.

Украина считает, что Европа может попасть в «газовую» ловушку. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа через украинскую территорию. Украинский Минфин подсчитал предполагаемые убытки от запуска газопровода "Северного потока — 2", который планируется построить от России до Германии по дну Балтийского моря.