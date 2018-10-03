СМИ: В России срочно готовится проект отказа экономики от доллара

Российские власти в срочном порядке готовят проект об отказе российской экономики от американского доллара. Источники издания The Bell рассказали, что председатель правительства Дмитрий Медведев через одну-две недели должен утвердить план.

Отказ от доллара готовится с оглядкой на предложение главы ВТБ Андрея Костина, - сообщает URA.RU. План не предусматривает каких-либо ограничительных мер. "Запрета расчетов в долларах не будет", — рассказали информаторы из одного из ведомств.

Планируется сделать главный упор на создание возможностей для расчетов в национальных валютах (юани, евро и рубли), на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства. Как отметили собеседника издания, крупнейшие торговые партнеры России — Китай и страны Европы.

Глава ВТБ Андрей Костин, представляя президенту РФ Владимиру Путину свой план, говорил о необходимости мер, которые были бы направлены на использование рубля в международных расчетах. В итоге отказ от доллара должен привести к сокращению рисков влияния внешних факторов (санкций) на российскую экономику.