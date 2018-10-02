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Южный Урал ждет дополнительные средства федерального бюджета
2 октября 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов рассказал, что впервые за последние несколько лет бюджет страны будет реализован с профицитом порядка двух триллионов рублей. Это позволит обеспечить все социальные гарантии, в том числе и индексацию пенсий, а также даст возможность регионам продолжать реализацию приоритетных нацпроектов. Южный Урал не станет исключением.
Бюджет России внесен членами правительства на рассмотрение депутатов Госдумы страны. Уже 24 октября пройдет его первое чтение, а пока принимаются дополнения, замечания и предложения. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал, что профицитный бюджет будет рассмотрен впервые с 2014 года.
- Это бюджет новых возможностей развития страны, он вырос на 6,5 процентов, - добавил Вячеслав Володин. - Его доходная часть составит в будущем году 19 триллионов 969,3 миллиардов рублей, расходная часть – 18 триллионов 37,2 миллиардов рублей. Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти 2 триллионов рублей.
Как уточнил депутат Госдумы Владимир Бурматов, параметры профицитного бюджета позволят работать над увеличением федерального финансирования по целому ряду направлений, ключевыми из которых для Челябинской области являются благоустройство, а также строительство и ремонт дорог.
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