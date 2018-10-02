Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал причину страха Киева перед вводом в эксплуатацию второй нитки газопровода «Турецкий поток». Украина боится этого газопровада, как и «Северного потока-2».

«Нить "Турецкого потока" такая же угрожающая, как и "Северный поток". Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут», — цитирует слова Коболева РИА Новости.

Глава украинской компании «Нафтогаз» пояснил, что украинским властям тяжело вести переговоры с Турцией по этому вопросу. Коболев надеется, что Евросоюз не откажется от транзита газа через Украину, и тогда запуск второй нитки «Турецкого потока» станет бессмысленным.

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Южной Европы. Его строительство началось в мае 2017 года вместо «Южного потока» после отказала в 2014 году Болгарии в сотрудничестве по этому проекту.