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"Русал" непричастна к инициативе Минпромторга о разрешении продажи пива ночью
1 октября 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
"Русал" не имеет отношения к инициативе Минпромторга о разрешении продажи пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках, описываемая ситуация является абсурдной, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в погоне за сенсацией некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть компанию.
Как ранее сообщал "Коммерсантъ", Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках. Меры направлены на поддержку единственного производителя алюминия в России - компании "Русал".
После публикации заместитель руководителя Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что законопроект пока не разработан. Такое предложение действительно поступало от экспертов торговой отрасли, но проект поправок пока не обсуждался и никому на согласование не отправлялся.
Позднее “Ъ” опубликовал текст законопроекта с поправками в 171-ФЗ.
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