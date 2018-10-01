"Русал" непричастна к инициативе Минпромторга о разрешении продажи пива ночью

"Русал" не имеет отношения к инициативе Минпромторга о разрешении продажи пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках, описываемая ситуация является абсурдной, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в погоне за сенсацией некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть компанию.

Как ранее сообщал "Коммерсантъ", Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках. Меры направлены на поддержку единственного производителя алюминия в России - компании "Русал".

После публикации заместитель руководителя Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что законопроект пока не разработан. Такое предложение действительно поступало от экспертов торговой отрасли, но проект поправок пока не обсуждался и никому на согласование не отправлялся.

Позднее “Ъ” опубликовал текст законопроекта с поправками в 171-ФЗ.