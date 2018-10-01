Проект «Сделано в Челябинске» : Игорь Файнман

ООО «Академия финансов и биржи» основано в 2017 году. Компания создана экспертами в области управления личными финансами и инвестициями. Преподаватели и консультанты «Академии финансов и биржи» — успешные трейдеры России, ученые, финансовые эксперты, признанные специалисты в области экономики, частные практикующие инвесторы.

Цель компании — научить россиян финансовой грамотности и привлечь широкий круг инвесторов на рынок капитала отечественных предприятий для развития финансовых рынков и экономики России. «Академия финансов и биржи» проводит бесплатные мероприятия в рамках волонтерского движения по финансовому просвещению и учебные авторские курсы, а также организует индивидуальные консультации по формированию инвестиционного портфеля.

Цели на ближайшие пять лет — популяризация биржевой торговли и финансовой грамотности; формирование и развитие образовательных программ по финансовой грамотности; помощь компаниям в выпусках облигационных займов, IPO и SPO.