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Проект «Сделано в Челябинске» : Игорь Файнман
1 октября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
ООО «Академия финансов и биржи» основано в 2017 году. Компания создана экспертами в области управления личными финансами и инвестициями. Преподаватели и консультанты «Академии финансов и биржи» — успешные трейдеры России, ученые, финансовые эксперты, признанные специалисты в области экономики, частные практикующие инвесторы.
Цель компании — научить россиян финансовой грамотности и привлечь широкий круг инвесторов на рынок капитала отечественных предприятий для развития финансовых рынков и экономики России. «Академия финансов и биржи» проводит бесплатные мероприятия в рамках волонтерского движения по финансовому просвещению и учебные авторские курсы, а также организует индивидуальные консультации по формированию инвестиционного портфеля.
Цели на ближайшие пять лет — популяризация биржевой торговли и финансовой грамотности; формирование и развитие образовательных программ по финансовой грамотности; помощь компаниям в выпусках облигационных займов, IPO и SPO.
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