Банки в США жалуются на рост числа кибератак

Сразу несколько крупных банков Соединенных штатов Америки зафиксировали существенный рост числа информационных атак на свои компьютерные системы в течение последних недель.

Об этом сообщила электронная версия газеты The Wall Street Journal. Получение хакерами доступа к информации в базах данных может привести к дестабилизации ситуации на рынке.

По словам источников издания, действия злоумышленников коснулись деятельности таких финансовых учреждений, как Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup.

Судя по всему, злоумышленники ищут уязвимости в компьютерных сетях финансовых организаций. Власти призвали руководство банков принять меры для защиты от попыток взлома системы.