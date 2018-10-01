Банки в США жалуются на рост числа кибератак
1 октября 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Сразу несколько крупных банков Соединенных штатов Америки зафиксировали существенный рост числа информационных атак на свои компьютерные системы в течение последних недель.
Об этом сообщила электронная версия газеты The Wall Street Journal. Получение хакерами доступа к информации в базах данных может привести к дестабилизации ситуации на рынке.
По словам источников издания, действия злоумышленников коснулись деятельности таких финансовых учреждений, как Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup.
Судя по всему, злоумышленники ищут уязвимости в компьютерных сетях финансовых организаций. Власти призвали руководство банков принять меры для защиты от попыток взлома системы.
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