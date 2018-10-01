Минпромторг предложил смягчить запрет на продажу пива ночью‍

Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках. Меры направлены на поддержку единственного производителя алюминия в России - компании «Русал».

Минпромторг разработал законопроект, призванный поддержать производителей алюминия, попавших под санкции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Пивовары, разумеется, вполне предсказуемо поддерживают идею, однако против выступает ФАС, где говорят об ущемлении интересов производителей других видов тары.

Предложения должны косвенно помочь алюминиевой промышленности, в частности компании Олега Дерипаски, восстановить спрос на продукцию отрасли, который упал из-за санкций США.