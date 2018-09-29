В Госдуму внесен проект бюджета на 2019-2021 годы

В Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом свидетельствует информация, появившаяся в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно последней информации, в 2019 году доходы ожидаются на уровне 19,969 триллиона рублей, а расходы будут составлять 18,037 триллиона рублей, таким образом, профицит будет равняться 1,932 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП.

В будущие два года ожидается постепенный рост не только доходов, но и расходов бюджета, а профицит будет снижаться. Предполагается, что в 2020 году объем доходов составит 20,219 триллиона рублей, а расходов – 18,994 триллиона рублей. Что касается профицита, то он будет находиться на уровне 1,224 триллиона рублей, что составляет 1,1 процента ВВП. В 2021 году доходы закладываются на уровне 20,978 триллиона рублей, расходы – 20,026 триллиона рублей, а профицит – 952 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП), передает РИА "Новости".