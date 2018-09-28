Эксперт рассказал о предсказании нового роста Bitcoin

Миллиардер и основатель банка Galaxy Digital Capital Management Майк Новограц сказал, что Bitcoin готов к новому росту. Об этом он сообщил в интервью CNN Money.

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещёв согласился с прогнозом миллиардера, однако уточнил, что Bitcoin только производная от блокчейна, передает НСН.

«Первый всегда должен умереть. Я не предрекаю смерть Bitcoin. Я убежден, что слишком большое количество денег было вложено в криптовалюты. Самая большая их ценность, что они пришли как отдельный инструмент на смену денег. Все-таки это сделано на платформе блокчейн, которая сама по себе достаточно ценный продукт, пришедший на достаточно длительное время. Блокчейн гораздо важнее, чем искусственный интеллект, 3D-принтеры или роботы. Потому что он открывает будущее, делает мир прозрачным, эффективным, устраняет огромное количество посредников», — считает эксперт.