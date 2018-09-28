Почему в России бананы стоят дешевле, чем в Эквадоре?

Банан – король продуктового импорта, причём с сумасшедшим отрывом, к тому же далеко не только российского. У нас на него приходится 22% всего ввоза фруктов. Это ошеломляющие 1,5 млн т в год.



Крупнейший мировой продавец бананов – Эквадор, при этом основной потребитель даров эквадорских плантаций – Россия. Вот простой факт: каждый третий собранный в Эквадоре банан отправляется в нашу страну.



В определённом смысле РФ очень выгодно закупать его в огромных количествах, поскольку у этого фрукта есть мощнейшая политическая составляющая. Не просто так в своё время президент В. Путин лично открывал в порту Петербурга знаменитый «банановый мост». То есть первое в истории регулярное круглогодичное океаническое сообщение между РФ и Эквадором. Не просто так он же много раз посылал вице-премьеров в Латинскую Америку налаживать масштабные банановые контакты.



Этот фрукт в РФ неспроста стал особо народным благодаря низкой цене. Только почему банан часто продают дёшево? Дело в том, что для крупнейших торговых сетей это особый товар, своеобразная обманка для покупателей. Как объясняют эксперты, неспроста коробки с бананами часто лежат при входе в магазин, демонстрируя весьма невысокие цены. Так продавцы пытаются убедить население, будто и все остальные товары в этом магазине дёшевы. Поэтому бананы в крупных сетях порой продают даже в убыток, всё ради нехитрого трюка. В результате бананы в России не только радикально дешевле, чем в пресловутых странах золотого миллиарда, особенно если сравнивать с ценами в Евросоюзе. Порой у нас он идёт дешевле, чем в магазинах страны происхождения.



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