Раскрыта экономическая выгода РФ от возможного присоединения Донбасса и Одессы

Включение юго-восточных регионов Украины в состав Российской Федерации положительно сказалось бы на состоянии отечественной экономики. Такая точка зрения изложена в материале, появившемся в блогосфере.

Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» процитировал политического эксперта Анатолия Вассермана, который некоторое время назад предрек, что результатом украинского кризиса станет формирование в России нового федерального округа, в который войдут не только Донецк и Луганск, но и Одесса, Херсонская и Николаевская области.

Из процитированной статьи следует, что подобный вариант развития событий будет выгоден для российской экономики. Так, помимо населения и территории, страна получит расположенную на юго-востоке Украины стратегически важную инфраструктуру, промышленность, качественные сельхозугодия.

Ранее в сети назвали еще одного претендента на раздел западной части украинского государства.