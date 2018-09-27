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В Минфине РФ заработал департамент по противодействию санкциям
27 сентября 2018, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Минфин РФ объявило о назначении на пост руководителя нового департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Дмитрий Тимофеев назначен врио директора департамента, который займется координацией разработки и реализации мер «по снижению негативного влияния и противодействию» антироссийским санкциям в финансовой сфере.
Отмечается, что это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры по отношению к Российской Федерации.
Пресс-служба Минфина уточнила, что штатная численность департамента составит 35 человек, при этом создание данного отдела «не увеличит общий размер штатной численности министерства».
Дмитрий Тимофеев с 2016 года занимал должность замдиректора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина. С 2004 года он является преподавателем НИУ ВШЭ.
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