Политолог: Агрессивная политика США диктует новые условия

Россия довольно долго является целью американских экономических санкций, вслед за которой под удар попал и Китай. Замминистра коммерции Китая сказал, что экономики России и КНР выгодно взаимно дополняют друг друга и предложил объединить усилия для преодоления негативных последствий санкционного давления и торговых войн, которые задействовали США.

Политолог Александр Асафов считает, что агрессивная политика США ставит новые условия для сотрудничества стран, на которых распространяется американское давление. Об этом сообщает НСН.

«В таких условиях нет дружбы, а есть союзы. Новая реальность и новое поведение США, как и дальнейшая деградация отношений в этом направлении обуславливает союз России и Китая, а также предполагают в нем участие других игроков, которые сознают необходимость суверенитета. Наши страны столкнулись с очевидной необходимостью создавать союзы для противостояния американскому давРлению», - рассказал эксперт.

Также руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил о колонизаторском подходе в сотрудничестве со стороны Китая, пишет НСН.