Кубань

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Экономика 13+

Курортный сбор как стимул развития

27 сентября 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Курортный сбор как стимул развития

В Краснодаре прошло первое заседание Общественного совета по осуществлению контроля за расходованием средств Фонда развития курортной инфраструктуры. В нем по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко приняли участие заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Сергей Орлов и секретарь комитета Андрей Булдин.

Новый общественный контролирующий орган создан в рамках исполнения действующего краевого закона «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях»».

На заседании были заслушаны предложения органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых включены в проведение эксперимента, по освоению бюджетных средств, поступивших от курортного сбора. Каждый муниципалитет определил у себя перечень объектов курортной инфраструктуры, работы на которых будут осуществлены за счет средств Фонда развития курортной инфраструктуры.

В ходе обсуждения Сергей Орлов акцентировал внимание на том, что при выборе объектов, на которые будут затрачены средства от курортного сбора, важно опираться на мнение гостей курортов. Для этого, как считает депутат, можно, например, проводить их личное анкетирование.

- Это даст двухсторонний эффект – мы будем знать, чего не хватает туристам, туристы будут понимать, что их мнение учитывается при распределении средств, – сказал Сергей Орлов.

Андрей Булдин в свою очередь отметил, что подобная процедура обсуждения очень правильная.

- Сначала на сайтах муниципальных образований были размещены проекты – потенциальные претенденты, а уже на общественном совете решение принимается голосованием коллегиально. Такая процедура легитимна, – подчеркнул Андрей Булдин.

Напомним, в Краснодарском крае все средства с курортного сбора перечисляются в созданный региональный Фонд развития курортной инфраструктуры. В рамках соглашения с муниципалитетами, где расположены курортные зоны, эти средства расходуются на содержание, благоустройство и строительство объектов курортной инфраструктуры.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Курортный сбор как стимул развития

Курортный сбор как стимул развития 16:08

В Краснодаре прошло первое заседание Общественного совета по осуществлению контроля за расходованием средств Фонда развития курортной инфраструктуры. В нем по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко приняли участие заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Сергей Орлов и секретарь комитета Андрей Булдин. >>
«Голубой флаг» для лучших пляжей

«Голубой флаг» для лучших пляжей 11:42

Лучшие пляжи Сочи подтвердили свое право на «Голубой флаг». Специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE) с 1987 года отмечает пляжи и причалы, отвечающие самым высоким требованиям. >>

Иппотерапия — детям, ипповенция — родителям 09:33

Краснодарская краевая общественная организация содействия интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями «Крылья» стала в этом году победителем конкурса президентских грантов с проектом «Иппотерапия — детям, ипповенция — родителям». >>
Состоялись соревнования по конкуру

Состоялись соревнования по конкуру 09:30

Ежегодные соревнования по конкуру на призы Законодательного Собрания Краснодарского края и Совета молодых депутатов Кубани состоялись в поселке Южный Динского района, в конно-спортивном комплексе «Гасконь». >>
Помочь предприятиям работать эффективнее

Помочь предприятиям работать эффективнее 09:30

Руководители промышленных предприятий края приняли участие в семинаре «Повышение производительности труда как важнейший фактор увеличения прибыли. Развитие без инвестиций», который организовал Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Фонда развития промышленности Краснодарского края. >>
Больше спорта — больше здоровья

Больше спорта — больше здоровья 09:29

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с вице-губернаторами и мэром Краснодара Евгением Первышовым посетил площадку под строительство спортивного комплекса в краевом центре. >>

//Новости МирТесен



Автомобильный фестиваль проведут на Кубани

Автомобильный фестиваль проведут на Кубани 09:28

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в Краснодаре встречу с представителями Ассоциации европейского бизнеса и компании «Мессе Франкфурт», в ходе которой обсудили проведение в Сочи Международного фестиваля в сфере автомобильной промышленности. >>
КубГТУ отметил вековой юбилей

КубГТУ отметил вековой юбилей 09:28

В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию Кубанского государственного технологического университета. С праздником профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников вуза поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. >>
АО «Домостроитель»: от выпуска свай до сдачи квартир под ключ

АО «Домостроитель»: от выпуска свай до сдачи квартир под ключ 09:28

Первого октября отмечает тридцатилетний юбилей АО «Домостроитель» — крупная и динамично развивающаяся компания строительной индустрии, занимающая одно их лидирующих мест в реальном секторе экономики Краснодарского края. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Павел Астахов о торжестве справедливости

Павел Астахов о торжестве справедливости 09:26

Видный юрист, правозащитник, политический деятель, бывший российский омбудсмен, телеведущий и писатель Павел Астахов во второй раз по приглашению компании Business Life приезжает в Краснодар. Деловой форум с его участием, как и год назад, вызвал повышенный интерес у предпринимателей из разных уголков России. Речь шла о том, как снизить налоги и обезопасить свой бизнес в 2018 году. >>
Патриарх и руководители Кубани посетили строящийся в Ейске собор

Патриарх и руководители Кубани посетили строящийся в Ейске собор 09:25

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и руководители региона – Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко – посетили строящийся в Ейске Спасо-Преображенский кафедральный собор. Планируется, что он станет главным храмом Ейской епархии. >>
На фотографиях – уникальная природа Кавказа

На фотографиях – уникальная природа Кавказа 25.09 18:58

В Законодательном Собрании края открылась фотовыставка «Уникальная природа Кавказа». Она организована Краснодарским региональным отделением Русского географического общества. Экспозицию осмотрели депутаты кубанского парламента во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко. >>

//Новости Redtram

Подспорье для огородников и садоводов

Подспорье для огородников и садоводов 25.09 18:19

Кубанские парламентарии в ходе очередной 13-й сессии приняли поправки в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». >>
Беспрецедентное финансирование госпрограммы

Беспрецедентное финансирование госпрограммы 25.09 16:07

В кубанском парламенте состоялось собрание фракции партии «Единая Россия». Его провел руководитель фракции, спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко. >>
Строительство школ и детских садов под жестким контролем

Строительство школ и детских садов под жестким контролем 25.09 16:07

Комитет по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства кубанского парламента по поручению спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко провел выездное совещание на двух объектах строительства в Краснодаре. >>

//Новости ADWILE

Сохраняются льготы для граждан предпенсионного возраста

Сохраняются льготы для граждан предпенсионного возраста 25.09 15:44

Депутаты кубанского парламента на 13-м пленарном заседании сразу в целом единогласно приняли краевой закон, сохраняющий региональные льготы и меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста. >>
На Кубани появится новый профессиональный праздник

На Кубани появится новый профессиональный праздник 25.09 15:43

Кубанские парламентарии приняли на 13 сессии ЗСК в первом чтении проект закона об установлении в регионе нового краевого праздника – Дня работников отрасли животноводства. Отмечать его планируется в третью субботу февраля. >>
Социальные траты бюджета растут

Социальные траты бюджета растут 25.09 15:43

На тринадцатой сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели более 70 вопросов. В работе пленарного заседания принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Открыл пленарное заседание спикер ЗСК Юрий Бурлачко. >>
Работа проведена: есть ли эффект?

Работа проведена: есть ли эффект? 24.09 16:29

По поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями ЗСК провел серию отчетных расширенных собраний Советов молодых депутатов городов и районов. Цель – контроль эффективности деятельности молодых депутатов на местах. >>
Вывести пенсии на достойный уровень

Вывести пенсии на достойный уровень 24.09 11:28

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на этой неделе провёл в Белоглинском районе круглый стол на тему: «Институт российского территориального общественного самоуправления (ТОС) как драйвер пенсионной реформы». Мероприятие прошло в рамках X Межрегионального фестиваля территориального общественного самоуправления. >>
Объединяющая сила ТОС

Объединяющая сила ТОС 24.09 11:27

В рамках визита в Белоглинский район депутаты кубанского парламента во главе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко посетили Новопавловское сельское поселение. Ежегодно здесь проходят масштабные праздники, посвященные вопросам сотрудничества и взаимодействия между органами территориального общественного самоуправления. >>

//Новости партнеров

Насыщенная программа муниципального форума

Насыщенная программа муниципального форума 24.09 11:27

С 18 по 22 сентября в Анапе проходит XVIII Российский муниципальный форум. В его повестке дня – актуальные вопросы развития местного самоуправления, аспекты законодательного регулирования данной сферы, повышения эффективности деятельности местной власти. >>
Перспективы реформирования отходоперерабатывающей отрасли

Перспективы реформирования отходоперерабатывающей отрасли 24.09 11:26

В Абинске на этой неделе по поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко состоялось совместное выездное совещание двух профильных комитетов, на котором депутаты ЗСК обсудили ситуацию с обращением твердых коммунальных отходов в двух муниципалитетах. >>
Героический подвиг защитников Таманского полуострова

Героический подвиг защитников Таманского полуострова 24.09 10:26

В Темрюке состоялась презентация документального фильма «Величайшее воздушное сражение в истории» о героическом подвиге защитников Таманского полуострова. Эта лента вошла в цикл фильмов о войне кубанского режиссера Валерия Тимощенко «Чистая победа». >>
Состоялись соревнования по конкуру на призы ЗСК и Совета молодых депутатов Кубан

Состоялись соревнования по конкуру на призы ЗСК и Совета молодых депутатов Кубан 24.09 10:25

Ежегодные соревнования по конкуру на призы Законодательного Собрания Краснодарского края и Совета молодых депутатов Кубани состоялись в поселке Южном Динского района в конно-спортивном комплексе «Гасконь». >>
25 лет успешной инвестиционной деятельности

25 лет успешной инвестиционной деятельности 24.09 10:25

Юбилей инвестиционной деятельности на Кубани отметили в Краснодаре праздничным мероприятием под названием «25 лет успеха. Иностранные инвестиции в Краснодарский край: вчера, сегодня, завтра». >>
На повестке дня – вопросы медицины

На повестке дня – вопросы медицины 24.09 10:24

В кубанском парламенте под председательством Николая Петропавловского прошло совместное заседание комитетов ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения и по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры