Курортный сбор как стимул развития

В Краснодаре прошло первое заседание Общественного совета по осуществлению контроля за расходованием средств Фонда развития курортной инфраструктуры. В нем по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко приняли участие заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Сергей Орлов и секретарь комитета Андрей Булдин.

Новый общественный контролирующий орган создан в рамках исполнения действующего краевого закона «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях»».

На заседании были заслушаны предложения органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых включены в проведение эксперимента, по освоению бюджетных средств, поступивших от курортного сбора. Каждый муниципалитет определил у себя перечень объектов курортной инфраструктуры, работы на которых будут осуществлены за счет средств Фонда развития курортной инфраструктуры.

В ходе обсуждения Сергей Орлов акцентировал внимание на том, что при выборе объектов, на которые будут затрачены средства от курортного сбора, важно опираться на мнение гостей курортов. Для этого, как считает депутат, можно, например, проводить их личное анкетирование.

- Это даст двухсторонний эффект – мы будем знать, чего не хватает туристам, туристы будут понимать, что их мнение учитывается при распределении средств, – сказал Сергей Орлов.

Андрей Булдин в свою очередь отметил, что подобная процедура обсуждения очень правильная.

- Сначала на сайтах муниципальных образований были размещены проекты – потенциальные претенденты, а уже на общественном совете решение принимается голосованием коллегиально. Такая процедура легитимна, – подчеркнул Андрей Булдин.

Напомним, в Краснодарском крае все средства с курортного сбора перечисляются в созданный региональный Фонд развития курортной инфраструктуры. В рамках соглашения с муниципалитетами, где расположены курортные зоны, эти средства расходуются на содержание, благоустройство и строительство объектов курортной инфраструктуры.