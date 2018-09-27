Кудрин заявил, что уровень бедности в России по-прежнему является высоким

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках своего выступления в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год заявил, что уровень бедности в России по-прежнему остается высоким.

По словам Кудрина реальные располагаемые доходы населения России упали на 1,7 процента ВВП, несмотря на то, что ранее наблюдался экономический рост и прогнозировалось повышение этого показателя.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы Счетной палаты, за последние четыре года, доходы россиян суммарно снизились на 11 процентов.

При этом, как уточняет Кудрин, в текущем году ожидается рост доходов населения, в частности, пенсионеров.