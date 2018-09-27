В Челябинске расскажут о возможностях бизнеса по франшизе

«Территория Бизнеса» проведет в Челябинске круглый стол «Бизнес по модели франчайзинга». Среди спикеров – предприниматели региона, которые построили успешный бизнес по франшизе.

Участникам мероприятия расскажут об особенностях франчайзинга, преимуществах и возможных «подводных камнях». Зарегистрироваться на круглый стол может любой желающий на сайте «Территории Бизнеса».

«Мы неоднократно проводили консультации и мероприятия, посвященные франчайзингу, поскольку тема актуальная и интересная. Причем, интерес вызывает не только покупка франшизы, но и упаковка уже действующего собственного бизнеса в франшизу и дальнейшее ее продвижение. Ввиду такой заинтересованности было принято решение провести круглый стол с возможностью участия наибольшего количества заинтересованных», - рассказала Алена Шорохова, заместитель генерального директора Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.

В качестве спикеров в круглом столе примут участие представители компаний, работающие в франчайзинговых проектах. К примеру, Сергей Чернаков, соучредитель сети магазинов «Чебаркульская птица». По версии РБК «Чебаркульская птица» входит в ТОП 5 самых популярных франшиз 2017 года.

Тема франчайзинга – очень интересная и перспективная. При грамотном подходе на франшизе можно быстро и максимально далеко масштабироваться, построить успешный и прибыльный бизнес», - отметил Сергей Чернаков.

В качестве модератора круглого стола выступит Сергей Брыков, сооснователь и совладелец компании «Киндер-Квест», совладелец (франчайзи) сети балетных школ, совладелец Московской школы предпринимательства для детей «Поколение лидеров», консультант, федеральный спикер по франчайзингу, спикер «Деловой среды» Сбербанка.

Круглый стол «Бизнес по модели франчайзинга» пройдет 4 октября в Челябинске, в Центре международной торговли WTC. Зарегистрироваться на мероприятие можно, пройдя по ссылке. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.