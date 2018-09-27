СМИ: МВФ выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита

Утром в четверг, 27 сентября, в украинских средствах массовой информации появились данные о том, что Международный валютный фонд выдвинул четыре условия для получения Украиной нового кредита.

Согласно последним сообщениям, МВФ готов предоставить кредит лишь в том случае, если в стране будет проведена антикоррупционная реформа, принят сбалансированный бюджет, будут повышены цены на газ на 23 процента, а также будет реорганизована Государственная фискальная служба.

Как уточняет РИА "Новости", украинская сторона вынуждена договариваться с фондом о stand-by кредите в размере 5-6 млрд долларов из-за неспособности Киева в полной мере выполнить требования действующей программы.