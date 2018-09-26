ФРС США повысила базовую процентную ставку
26 сентября 2018, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 26 сентября, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 2-2,25%. Выполняющая функции центрального банка США ФРС третий раз за текущий год повышает ключевую ставку. Повышение этого показателя было ожидаемым.
21 марта 2018 года ФРС повысила ставку на 25 б.п. - до 1,5-1,75%, второй раз на заседании 13 июня - до 1,75-2%.
В сообщении пресс-службы ФРС объясняется повышение ключевой ставки тем, что с последнего заседания комитета в августе макроэкономическая статистика показывает, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет. Уровень безработицы оставался низким, число рабочих мест росло, как и расходы домохозяйств и инвестиции в основной капитал, - сообщает РБК.
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