Украинcкий Минфин подсчитал предполагаемые убытки от "Северного потока — 2"
26 сентября 2018, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский Минфин подсчитал предполагаемые убытки от запуска газопровода "Северного потока — 2", который планируется построить от России до Германии по дну Балтийского моря. В Киеве прикинули, что Украина может потерять 2,5-3% от ВВП после запуска газопровода. Такие данные приведены на сайте украинского Минфина.
Украина опасается потерять доход от транзита российского газа в Европу через свою территорию.
"Реализация проекта "Северный поток — 2" может привести к потерям за счет уменьшение экспорта услуг примерно 2,5-3% от ВВП", — говорится в отчете ведомства о фискальных рисках на 2019 год, - сообщает РИА Новости.
Российские власти неоднократно заявляли, что проект "Северный поток — 2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Европу.
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