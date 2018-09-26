Украинский Минфин подсчитал предполагаемые убытки от запуска газопровода "Северного потока — 2", который планируется построить от России до Германии по дну Балтийского моря. В Киеве прикинули, что Украина может потерять 2,5-3% от ВВП после запуска газопровода. Такие данные приведены на сайте украинского Минфина.

Украина опасается потерять доход от транзита российского газа в Европу через свою территорию.

"Реализация проекта "Северный поток — 2" может привести к потерям за счет уменьшение экспорта услуг примерно 2,5-3% от ВВП", — говорится в отчете ведомства о фискальных рисках на 2019 год, - сообщает РИА Новости.

Российские власти неоднократно заявляли, что проект "Северный поток — 2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Европу.