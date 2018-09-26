Расширение сотрудничества с Поднебесной

По приглашению Центрально-Сибирской ТПП Красноярск посетила официальная делегация провинции Юньнань (КНР) во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета провинции Хуан И.

В состав делегации также вошли:

Председатель Отделения по провинции Юньнань Китайского комитета содействия развитию международной торговли (ТПП Китая) Лю Гуанси;

Президент Академии Сельскохозяйственных Наук провинции Юньнань Ли Сюэлинь ;

; Заместитель Ректора Юньнаньского Аграрного университета Ли Юнчжун ;

; Начальник управления Канцелярии по Иностанным делам провинции Юньнань Цуй Хуаньюн ;

; Директор Юридического Департамента Отделения по провинции Юньнань Китайского комитета содействия развитию международной торговли (ТПП Китая) Юй Тао;

Председатель Правления оптового фруктового рынка г. Куньмин «Цзиньма Чжэнчан» Хун Кайжун;

Генеральный директор Лицзянской Строительной корпорации «Семь Звезд» Му Чунжэнь.

Утром представители провинции Юньнань встретились с президентом Союза "ЦС ТПП" Рафаэлем Шагеевым. Руководитель региональной ТПП рассказал гостям о ресурсах и потенциале Красноярского края. После участники встречи обсудили возможности поставок в сибирский регион чая, кофе и продуктов сельского хозяйства, а также экспорта в Китай кедровых орехов и других экологически чистых продуктов. Представители обеих стран особо отметили перспективы плотного сотрудничества в области туризма.

В завершение встречи президент Союза «ЦС ТПП» Рафаэль Шагеев и председатель Отделения Китайского комитета содействия развитию международной торговли (ТПП Китая) по провинции Юньнань Лю Гуанси подписали меморандум о сотрудничестве.

После делегаты из Китая отправились в Администрацию г. Красноярска, где состоялись переговоры с заместителем главы города Вячеславом Полищуком.

Китайские коллеги обстоятельно презентовали свою провинцию и обсудили с заместителем главы города перспективы сотрудничества в областях торговли, туризма и культурного обмена. Председатель Народного политического консультативного совета провинции Юньнань Хуан И пригласил представителей Администрации г. Красноярска посетить выставку South Asia Expo, проходящую в рамках Куньминской ярмарки. В свою очередь Рафаэль Шагеев и Вячеслав Полищук пригласили зарубежных коллег на Красноярский городской форум и Красноярский экономический форум.

В завершение рабочего дня состоялась ещё одна встреча – с представителями Администрации Красноярского края. Делегацию Юньнаня в сопровождении руководства Союза «ЦС ТПП» приняли заместитель начальника управления внешних связей Губернатора края Оксана Царёва, заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Андрей Первухин, представитель Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края Сергей Москаленко и главный специалист отдела международного сотрудничества управления внешних связей Губернатора края Владислав Лунив.

Обсуждение коснулось вопросов повышения товарооборота между Красноярским краем и провинциями Китая, участия китайских производителей оборудования для АПК в выставке «Пищевая индустрия. HoReCa» на выгодных условиях, а также предоставления преференций компаниям-резидентам особой экономической зоны Красноярского края.

Напоследок делегаты Юньнаня поблагодарили представителей Союза «ЦС ТПП» и органов власти за тёплый приём и насыщенный график. Хуан И выразил большие надежды на взаимное сотрудничество с Красноярским краем и пригласил красноярских коллег посетить китайскую провинцию.

В свою очередь Рафаэль Шагеев анонсировал проведение Союзом «ЦС ТПП» в 2019 году в Красноярске Международного форума ТПП России, Монголии и Китая, к участию в котором и пригласил зарубежных коллег.