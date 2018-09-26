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Запуск нового сушильного комплекса

26 сентября 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Запуск нового сушильного комплекса

 

На дочернем предприятии зеленогорского АО «ПО ЭХЗ» – агрохозяйстве ООО «Искра» – начал работу новый сушильный комплекс. В запуске приняли участие генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов и президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Рафаэль Шагеев.

Монтаж новой отечественной сушилки осуществили специалисты из Кирова, которые разработали проект, изготовили и смонтировали оборудование. В новом комплексе соединились старые мощности и современное оборудование. Теперь зеленогорские аграрии смогут выполнить любые контракты по поставкам зерна и семян рапса, более того – у них появилась возможность оказывать услуги и соседним фермерским хозяйствам.

Новая сушилка принципиально отличается от техники, использовавшейся в «Искре» ранее, – в ней нет открытого огня. Это позволяет доводить качество обрабатываемой продукции до международных стандартов.

Рапс на экспорт «Искра» выращивает уже четвёртый год. Действующая сушилка не справлялась с качеством и объёмами для контрактных поставок в Китай.

«Логика руководства «Искры» современная и правильная. Усовершенствование технологии обработки посевного материала поможет агропредприятию оставаться успешным в долгой перспективе», – прокомментировал нововведения побывавший в хозяйстве Рафаэль Шагеев.

Ожидается, что в нынешнем году «Искра» соберёт порядка 3,5-4 тыс. тонн семян рапса, плюс до 1,5 тыс. тонн поступят на переработку от соседних хозяйств.

Это далеко не максимальный объём для производительности нового оборудования. На новой сушилке «Искра» может готовить до 30 тонн зерна в час. Работает она круглосуточно, семь дней в неделю. Режимы сушки полностью автоматизированы. Действует постоянный контроль процесса – от поступления сырого зерна до выхода готового продукта. «Умное» оборудование само подстраивается под загружаемую культуру. Сушилку уже попробовали на зерне, теперь в её бункер загружают рапс.

Новая сушилка позволит агропредприятию переработать не только собственный урожай рапса, но и продукцию окрестных фермеров, у которых нет возможности высушить его самостоятельно. Также «Искра» продолжает работу по созданию производственного логистического центра, который будет ориентирован на сбор, фасовку и отгрузку продукции сельхозпредприятий восточных районов края на экспорт.

«Важно, что агропромышленная «дочка» ЭХЗ за счёт собственных средств внедряет высокие технологии, автоматизированные системы управления, развивается, принимает грамотные самостоятельные решения. Главное – двигаться вперёд!» – отметил Сергей Филимонов в беседе с корреспондентом Newslab.

 

 

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