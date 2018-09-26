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Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной

26 сентября 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной
Фото: globallookpress.com

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев дал слишком нелестную характеристику российской экономике. В интервью газете «Коммерсантъ» чиновник заявил, что она по-прежнему остается отсталой и полуфеодальной.

И хуже всего дела обстоят в малоразвитых регионах России. Ни о какой конкуренции там даже и речи не идет. «А конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит: деньгами-то все что угодно можно закидать, если они есть. Но на все денег не хватит. Поэтому мы полагали, что конкуренция должна развиваться», — признался Артемьев.

Так же он сообщил, что правительство одобрило специальные программы по развитию конкуренции в регионах. За основу взят опыт демонополизации в Японии и Южной Корее, где подобная мера дала невероятный скачок для развития бизнеса и экономики.

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