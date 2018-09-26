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Банк «Югра» признан банкротом
26 сентября 2018, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
Арбитражный суд города Москвы признал банкротом банк "Югра", входивший до отзыва лицензии в ТОП-30 кредитных организаций. Инстанция открыла конкурсное производство сроком на один год.
Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов. На сегодняшний день у "Югры" финансовая разница между обязательствами и активами составляет порядка 143 миллиардов рублей.
Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у "Югры" 28 июля прошлого года. На тот момент банк занимал тридцатое место в России по размеру активов и пятнадцатое по объему вкладов.
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