Эксперты предупредили: одежда и обувь подорожают

В 2019 году цены на одежду и обувь могут вырасти на 5-20%, предупреждают ритейлеры. Ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году.

Ритейлеры стараются как можно незаметнее проводить этот процесс, предлагаются низкие цены на некоторые модели в своих коллекциях за счет простого дизайна и более дешевых материалов. Можно размещать заказы на предприятиях России, но сырье все равно придется импортировать, так что большая часть закупочной цены будет зависеть от валюты, говорят эксперты.

Ранее аналитики Всемирного банка сообщили об ухудшении условий для бизнеса в России.