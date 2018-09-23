Бизнесмены из-за санкций массово возвращают деньги в Россию

Санкции США добавили несколько плюсов в российскую экономику. Ограничительная американская политика заставила отечественных олигархов возвращать свои капиталы в национальные банки.

«Непредсказуемость Белого дома и Конгресса заставляет россиян переводить деньги в государственные банки и перегружать оффшорную надстройку», — говорится в публикации Bloomberg.

Сбербанк РФ опубликовал данные, где говорится, что корпоративные вклады с января по август 2018 года выросли на 98 миллиардов долларов. Рост вложений в национальные банки превысил их отток «за границу», а это наблюдается в третий раз после ввода санкций с 2014 года.

«Спешка по переводу активов в Россию началась еще в апреле, когда Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и их компании потеряли миллиарды в течение нескольких часов после того, как против них были введены санкции. Сейчас эта тенденция, вызванная угрозой драконовских мер, ускоряется», - пишет издание.

Так, по мнению Bloomberg, администрация президента США помогает Владимиру Путину достичь цели, которая ускользала от него в течении двух десятилетий - заставить миллиардеров России начать репатриацию своих активов.