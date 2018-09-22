Лукашенко: Минск в ближайшее время получит шестой транш кредита ЕФСР

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минску будет предоставлен шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 миллионов долларов.

После завершения белорусско-российских переговоров в Сочи Лукашенко подчеркнул, что не видит ни единой проблемы с выделением нового транша со стороны ЕФСР.

Как отмечает в субботу РИА "Новости", ссылаясь на слова белорусского лидера, получение седьмого транша в размере 200 миллионов долларов также является "решаемым вопросом". Это, по словам Александра Лукашенко, будет во многом зависеть от активности членов правительства Белоруссии.