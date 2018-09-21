Орешкин советует «не реагировать эмоционально» на изменения на финрынке

Максим Орешкин советует жителям России доверять Центральному банку, который обеспечивает долгосрочную ценовую стабильность. А курс может производить колебания то в одну, то в другую сторону.

Министр экономического развития России в разговоре с RT заметил, что на прошлой неделе рубль укрепился к доллару США свыше чем на 5%. Поэтому люди, которые на эмоциях принимали решение купить валюту, сейчас оказались в минусе, сообщил Орешкин. И сделал вывод, что не надо эмоционально реагировать на то, что творится на финансовом рынке. "Устойчивая низкая инфляция — это то, что обеспечивает стабильность валюты в первую очередь», — заявил Орешкин.

Недавно министр экономического развития России Максим Орешкин назвал равновесный курс рубля при стоимости нефти в 78 долларов за баррель.