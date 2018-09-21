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Россия может заместить ряд американских товаров на рынке Китая

21 сентября 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Россия может заместить ряд американских товаров на рынке Китая

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о положительном и отрицательном влиянии очередного повышения пошлин между США и Китаем. Россия будет искать те ниши, где сможет заместить Штаты.

США ввели санкции против Китая

США ввели санкции против Китая

По словам Орешкина, в данный момент проводится работа с китайскими партнерами, особое внимание уделяется товарам, подпадающим под пошлины. Разворачивающиеся торговые войны позволяют развивать двусторонние торговые отношения нашей страны с Китаем, с Индией и другими странами, передает РИА Новости.

Между тем в торговых войнах присутствует и негатив, поскольку идет замедление мирового роста экономики. Это может привести к падению цен на нефть.

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Более полутора сотен случаев нарушения «школьного перемирия» допустили ВСУ за прошедшую неделю. Количество обстрелов ДНР составило 152 случая. Фиксировались только обстрелы из крупного калибра.

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Украинским военным запретили ездить на своих машинах из-за пьянок

Украинским военным запретили ездить на своих машинах из-за пьянок

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NASA показало на видео необычные светящиеся облака

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NASA удалось заснять редкое атмосферное явление - серебристые облака. Их еще называют ночными светящимися или мезосферными облаками. Для этого с ракетного полигона Эсрейндж в Швеции ученые запустили в мезосферу воздушный шар.

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В Кремле высказались об якобы отказе Путина отвечать на звонки Асада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию, появившуюся в некоторых СМИ о том, что после гибели в Сирии Ил-20 Владимир Путин был рассержен и не ответил на звонок Башара Асада.

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В сети обсуждают пикантное фото актера Алексея Панина

В сети обсуждают пикантное фото актера Алексея Панина

В социальных сетях обсуждают новое пикантное фото актера Алексея Панина. Панин, по мнению его поклонников, талантливый актер. Он примерил женское платье и выложил в Инстаграм фотографию в нем и с макияжем.

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В России изменят список запрещенных для женщин профессий

В России изменят список запрещенных для женщин профессий

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Чем Порошенко "насолил" итальянцам?

Чем Порошенко "насолил" итальянцам?

Как сообщил член городского совета Вито Коменчини, Муниципалитет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко почетного гражданства. Украинский президент имел подобное звание с 2016 года. Оно было дано ему в знак признательности за возвращение 17 шедевров живописи, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо.

//В мире

После заявления Ассанжа о потере человечеством свободы у него пропал Интернет

После заявления Ассанжа о потере человечеством свободы у него пропал Интернет

Главред портала WikiLeaks Джулиан Ассанж высказал мнение, что нынешнее поколение является «последним свободным» в мире. После интервью информатора в посольстве Эквадора в Великобритании был отключён Интернет.

//Криминал

Следственный комитет опубликовал видео с допросом "петрозаводского маньяка"

Следственный комитет опубликовал видео с допросом "петрозаводского маньяка"

СК опубликовал видео, как допрашивают 28-летнего жителя Петрозаводска, который подозревается в убийстве двух девушек. Их тела с ножевыми ранениями были обнаружены 19 и 20 сентября в разных районах города.

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Источник: четвертый дивизион С-400 будет развернут в Крыму в ближайшее время

Источник: четвертый дивизион С-400 будет развернут в Крыму в ближайшее время

Источник в силовых структурах сообщил в пятницу, 21 сентября, что в ближайшем будущем в Республике Крым неподалеку от Джанкоя будет развернут четвертый дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400.

//В мире

МИД Украины направил в РФ ноту о непродлении договора о дружбе

МИД Украины направил в РФ ноту о непродлении договора о дружбе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что нота с уведомление о непродлении договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между странами направлена в адрес России.

//Общество

Эксперт рассказал о перспективах проекта многоразовой ракеты

Эксперт рассказал о перспективах проекта многоразовой ракеты

Российские ученые занимаются созданием ракеты, которая способна будет вывозить груз на орбиту, а потом опускаться на землю. Об этом сообщают представители Фонда перспективных исследований. Разработка первого опытного образца уже идет. Ее планируют закончить в течение четырех лет, передает «Свободная пресса».

//Происшествия

Третьеклассники отравились приманкой для грызунов в школе под Мурманском

Третьеклассники отравились приманкой для грызунов в школе под Мурманском

В поселке Ревда под Мурманском ученики отравились приманкой для грызунов, которую обнаружили в школе. В СУСК РФ по региону сегодня отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

//В мире

Ресторан в Солсбери хочет подать в суд на Анну Шапиро

Ресторан в Солсбери хочет подать в суд на Анну Шапиро

Сеть ресторанов Итальянской кухни, в одном из которых почувствовали себя плохо уроженка России Анна Шапиро и ее муж, британец Алекс Кинг, собирается подать на них в суд за инсценировку отравления.

//В мире

В Совфеде назвали антироссийские санкции США неэффективными

В Совфеде назвали антироссийские санкции США неэффективными

В пятницу, 21 сентября, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался о новых антироссийских санкциях. По мнению политика, данные меры являются неэффективными.

//В мире

Появились подробности нападения на детский сад в Нью-Йорке

Появились подробности нападения на детский сад в Нью-Йорке

Днем в пятницу, 21 сентября, появились подробности нападения на круглосуточный детский сад в Нью-Йорке. В местной полиции сообщили, что происшествие случилось сегодня рано утром в районе Куинс.

//В мире

Ушел из жизни бывший премьер-министр Украины

Ушел из жизни бывший премьер-министр Украины

Сегодня стало известно о кончине бывшего премьер-министра Украины и известного общественного деятеля. Данную информацию предоставил заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.

//В мире

Власти Польши рассказали, где планируют разместить военную базу США

Власти Польши рассказали, где планируют разместить военную базу США

Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в пятницу, 21 сентября, в рамках беседы с журналистами рассказал, где польские власти хотят разместить американскую военную базу.

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Нарколог: Количество употребляющих алкоголь россиян стало меньше

Нарколог: Количество употребляющих алкоголь россиян стало меньше

В России изменилась статистика по числу людей, употребляющих алкоголь. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Так, На сегодняшний день доля непьющих россиян достигла 40% (в 2017 году составляла 39%) и выросла с 2009 года на 14%, сообщает RT.

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Врачи назвали причину смерти президента Вьетнама

Врачи назвали причину смерти президента Вьетнама

Врачи уточнили причину смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Ранее в пятницу, 21 сентября, стало известно, что политик ушел из жизни в возрасте 61-го года из-за редкого вирусного заболевания.

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В одном из детсадов Нью-Йорка произошло нападение, есть пострадавшие

В одном из детсадов Нью-Йорка произошло нападение, есть пострадавшие

В пятницу, 21 сентября, в одном из детских садов Нью-Йорка произошло нападение. Соответствующие данные сегодня днем предоставили сотрудники средств массовой информации с ссылкой на очевидцев.

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Фанаты назвали новую прическу Кристины Орбакайте неудачной

Фанаты назвали новую прическу Кристины Орбакайте неудачной

Известная российская певица Кристина Орбакайте решила поэкспериментировать с прической и предстала перед поклонниками с новой стрижкой. Подписчики артистки сочли изменения не слишком удачными.

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Климатолог объяснил опасность изменения климата для экосистемы Баренцева моря

Климатолог объяснил опасность изменения климата для экосистемы Баренцева моря

Резкое изменение климата может привести к катастрофе для экосистемы северной части Баренцева моря. Ученые из Норвегии проанализировали найденную информацию с 1970 по 2016 год и обнаружили в Арктике «горячую точку», передает издание Nature Climate Change.

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Восьмилетняя девочка скончалась в Севастополе после падения с качелей

Восьмилетняя девочка скончалась в Севастополе после падения с качелей

В Севастополе восьмилетняя девочка скончалась после падения с детских качелей. Данные о соответствующем происшествии в пятницу, 21 сентября, предоставили в следственном управлении СК РФ по городу.

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Повышение МРОТ одобрено правительством России

Повышение МРОТ одобрено правительством России

Сегодня стало известно, что российское правительство одобрило повышение минимального размера оплаты труда. Соответствующую информацию в пятницу, 21 сентября, предоставили в пресс-службе Минтруда РФ.

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Пограничники не пустили Ходаковского на выборы?

Пограничники не пустили Ходаковского на выборы?

Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ запретили бывшего главе МГБ ДНР Александру Ходаковскому проезд через границу. Об этом заявил сам, по-видимому, несостоявшийся кандидат на пост главы республики на своем фейсбуке.

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В Китае обнаружили обломки военного корабля, затонувшего в 1894 году

В Китае обнаружили обломки военного корабля, затонувшего в 1894 году

В Желтом море обнаружены обломки военного корабля, который затонул 124 года назад в рамках первой японо-китайской войны. Речь идет о броненосном крейсере типа "Цзинъюань", построенном в Германии.

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