Россия может заместить ряд американских товаров на рынке Китая

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о положительном и отрицательном влиянии очередного повышения пошлин между США и Китаем. Россия будет искать те ниши, где сможет заместить Штаты. США ввели санкции против Китая

По словам Орешкина, в данный момент проводится работа с китайскими партнерами, особое внимание уделяется товарам, подпадающим под пошлины. Разворачивающиеся торговые войны позволяют развивать двусторонние торговые отношения нашей страны с Китаем, с Индией и другими странами, передает РИА Новости.

Между тем в торговых войнах присутствует и негатив, поскольку идет замедление мирового роста экономики. Это может привести к падению цен на нефть.